Trovata impiccata in casa, indagati il compagno e un amico

Una donna di 25 anni è stata trovata morta impiccata in un tratto di campagna tra Ramacca e Paternò, in contrada Sferrò, in provincia di Catania, dove viveva. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo investigativo di Catania. L’episodio risalirebbe a questa notte. A segnalare il ritrovamento del corpo senza vita della donna è stato il suo compagno, un manovale rumeno. Avrebbe detto ai Carabinieri di aver trovato la donna impiccata. Insieme all’uomo vi era anche un amico.Gli inquirenti stanno cercando di capire se i due siano coinvolti o meno nella morte della donna e se quindi si sia trattato veramente di omicidio o se la donna è stata uccisa e poi ne è stato messo in scena il suicidio.