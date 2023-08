Trovato morto sotto casa dell’amica, giallo in provincia di Pavia

Proseguono le indagini sulla misteriosa morte di Fabio Friggi, 44 anni di Motta Visconti (Milano), trovato senza vita e con il cranio fratturato nel cortile dell’abitazione di una sua amica di 25 anni a Trivolzio (Pavia). E’ stata proprio la donna, nel pomeriggio di venerdì, a chiedere l’intervento dei soccorsi. Secondo una prima ipotesi, in attesa di conferma, il 44enne sarebbe caduto dalle scale interne procurandosi le lesioni risultate fatali, trascinandosi poi sino al cortile prima di accasciarsi. All’esame degli investigatori, oltre a due macchie presumibilmente di sangue rinvenute in altre zone della casa, che è stata posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti, ci sono anche le immagini della viodeosorveglianza del Comune di Trivolzio (Pavia) che registra i passaggi in entrata e uscita dal paese. La vettura di Friggi è transitata più volte davanti alle telecamere tra il pomeriggio di giovedì 17 agosto e le due della notte successiva: a quell’ora, quindi, l’uomo era ancora vivo. Il 44enne è uscito di casa verso le 17 di giovedì dicendo alla figlia, di 14 anni, che non sarebbe tornato per cena. E’ stata poi la sorella dell’uomo a denunciarne la scomparsa. Nei prossimi giorni, all’istituto di medicina legale dell’Università di Pavia, verrà effettuata l’autopsia per stabilire le cause della morte di Friggi.