“TruBlo”, 1,4 mln per tecnologie blockchain: candidature entro il 10 settembre

Scadrà il prossimo 10 settembre la seconda open call del progetto TruBlo, parte dell’iniziativa NGI (Next Generation Internet), che ha l’obiettivo di fornire finanziamenti iniziali per lo sviluppo di nuovi software, piattaforme o strumenti realizzati attraverso le tecnologie blockchain.

Il bando invita team accademici, ricercatori, PMI e start-up a definire e realizzare progetti di ricerca su piccola scala su due aree di interesse correlate: Trust and reputation models on blockchains; Proof-of-validity and proof-of-location.

I partecipanti selezionati possono ottenere fino a 175.000 euro, l’accesso a conoscenze specializzate, tecnologia, capitali e mercati e l’opportunità di essere coinvolti in un programma di 15 mesi diviso in 2 fasi per sviluppare e sperimentare la loro soluzione.

Complessivamente il progetto TruBlo prevede tre bandi, con un budget complessivo di 1.450.000 euro.