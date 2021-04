Trucillo, il caffè made in Salerno debutta negli Usa: prima tappa i bar e i ristoranti di New York

Parte dalla New York Greater Area la campagna negli Stati Uniti del caffè italiano firmato Trucillo: prodotto scelto da Ammirati Coffee, il principale distributore di caffè dell’area metropolitana di New York, che da quasi 60 anni fornisce bar, ristoranti e hotel, tra cui i locali più prestigiosi, frequentati abitualmente dallo star system. Tra questi figurano luoghi diventati iconici della City, come Ferrara Café a Little Italy, lo storico ristorante Ballato’s e Ribalta.

Ammirati diventa dunque l’importatore e distributore ufficiale di Trucillo negli Stati di New York, New Jersey e Connecticut. “Una pietra miliare – si legge in una nota – per l’azienda salernitana, che, già forte nel vicino Canada, mette a segno il suo primo potente passo negli Usa, potendo contare sulla partnership prestigiosa con quello che è unanimemente ritenuto il principale distributore di caffè di NY con un’ottima reputazione nel settore e negli ambienti più raffinati. Presente con il suo marchio in 40 Paesi, dove esporta il 60% della sua produzione, Trucillo è un brand tricolore che piace molto all’estero proprio per la sua qualità senza compromessi e la sua veracità. L’accordo commerciale nasce anche dalla condivisione di valori di due family company unite dal dna italiano”.

“Negli ultimi due anni – spiega Fausta Colosimo, moglie dell’AD Matteo Trucillo e responsabile dei mercati internazionali dell’azienda di famiglia, oggi presente in 40 Paesi dove esporta il 60% – ci siamo impegnati con tutte le nostre energie per far conoscere Caffè Trucillo al mercato americano. Nei nostri viaggi abbiamo incontrato grandi persone e grandi aziende. Secondo il nostro modello di business, il nostro primo obiettivo è stato di trovare un partner che corrispondesse ai nostri valori e al nostro livello di aspirazione al mercato americano. Lo abbiamo trovato in Ammirati, un’altra famiglia che come la nostra si dedica da oltre 50 anni alla passione per il caffè”.