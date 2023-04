Truffe, cerimonia nel consolato Usa di Napoli: restituiti 220 mila dollari a Piazza Italia Spa

La console generale degli Stati Uniti a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, ha consegnato ai titolari dell’azienda italiana Piazza Italia spa un assegno da 220mila dollari, 202mila euro) nel corso di una cerimonia tenuta nei giorni al Consolato generale di Napoli. Il denaro è stato recuperato grazie alla cooperazione tra la Polizia postale italiana e l’Homeland security investigation (Hsi) statunitense. Nel mese di maggio 2022, il Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Campania aveva avviato un’indagine legata ad una serie di frodi compiute mediante la tecnica del “business email compromise”, tra cui una truffa ai danni della azienda di abbigliamento italiana, con sede legale a Milano e sede operativa nel napoletano. Le indagini hanno condotto agli Stati Uniti, pertanto l’Ufficio di Napoli, attraverso il Servizio centrale di Polizia postale, ha richiesto supporto a livello internazionale. Lavorando a stretto contatto con i funzionari dell’Hsi all’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, gli investigatori hanno ottenuto il blocco immediato della somma sottratta. Sulla base delle informazioni fornite dagli investigatori italiani, l’Hsi ha aperto un’indagine sul conto corrente utilizzato dagli autori della frode, dalla quale sono emerse ulteriori somme ottenute defraudando altre aziende non italiane. Durante la cerimonia, la console generale Roberts-Pounds ha dichiarato: ”La collaborazione tra i nostri organi di giustizia e le nostre forze di polizia ha sempre rappresentato un tratto distintivo del rapporto di amicizia e fiducia reciproca tra i nostri due Paesi. Oggi siamo lieti di poter restituire ai rappresentanti dell’azienda napoletana Piazza Italia una somma di denaro sottratta attraverso una frode informatica, e recuperata grazie all’indagine congiunta tra l’Hsi del New England e la Polizia Postale di Napoli. Vorrei cogliere l’occasione per ricordare che questo è solo uno dei numerosi esempi della forte collaborazione tra Stati Uniti e Italia in ambito giudiziario, che annovera anche il recupero di beni culturali italiani trafugati e venduti illecitamente all’estero, e le frequenti operazioni di contrasto alle mafie e al traffico internazionale di droga. Siamo fieri della nostra partnership con l’Italia in difesa dei nostri valori comuni come la democrazia, la libertà e la legalità, e continuiamo ad impegnarci a collaborare con le autorità italiane per difendere la sicurezza dei nostri cittadini”.