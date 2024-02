Trump a processo il 25 marzo: “Non c’è nessun reato”

“Come faccio a candidarmi stando seduto in un tribunale?”

New York, 15 feb. (askanews) – L’ex presidente Donald Trump sarà processato per i fondi neri alla pornostar Stormy Daniels il prossimo 25 marzo. A deciderlo è stato il giudice Juan Merchan, della corte di Manhattan che ha rifiutato le richieste dei legali di Trump di mettere un freno al processo.Presentandosi in tribunale a Manhattan Trump ha parlato ai reporter: “Come si fa a candidarsi alle elezioni stando seduti tutto il giorno in un tribunale di Manhattan? In questo momento dovrei essere in South Carolina, dove ci sono altre persone e dove, di nuovo, dovrei essere Non dovrei essere in un tribunale con qualcosa che praticamente tutti gli studiosi di diritto dicono di non capire Non c’è nessun reato, anche se fossi colpevole di qualcosa, non c’è reato”.L’ex presidente è accusato di aver falsificato documenti aziendali relativi a un pagamento di 130.000 dollari che il suo avvocato di allora Michael Cohen ha effettuato poco prima delle elezioni del 2016 in cambio del silenzio della donna sul suo presunto incontro sessuale con l’allora candidato repubblicano.