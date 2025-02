Trump accoglie Macron alla Casa Bianca, messaggi di sostegno al Papa

Primo bilaterale dopo la rielezione

Washington, 24 feb. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il suo omologo francese Emmanuel Macron. È il primo incontro bilaterale fra i due dopo la rielezione di Trump.Rispondendo alle domande dei cronisti prima di entrare nella Casa Bianca per dare il via ai colloqui, entrambi hanno rilasciato dichiarazioni di sostegno al Papa, ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale da oltre una settimana, augurandogli di stare meglio e di guarire il prima possibil.