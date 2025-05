Trump accoglie presidente Sudafrica, tra accuse di “genocidio bianco”

Ramaphosa alla Casa Bianca; Musk è sostenitore di questa narrazione

Roma, 21 mag. (askanews) – Il presidente Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa. Dopo una stretta di mano, i due leader si sono diretti nello Studio ovale per un incontro bilaterale, che sarà seguito da un pranzo riservato. La visita di Ramaphosa punta a ricucire i rapporti con Trump ed Elon Musk che in Sudafrica è nato e che dovrebbe essere presente all’incontro, in mezzo alle accuse di “genocidio” che secondo la narrazione sostenuta da Trump e Musk sarebbe stato pianificato dal governo sudafricano nei confronti dei contadini bianchi sudafricani.Ad accompagnare Ramaphosa a Washington, ci sono due campioni di golf, Ernie Els e Retief Goosen, e l’uomo d’affari più ricco del Sudafrica, Johann Rupert, tutti e tre afrikaner.L’incontro ha lo scopo di “ripristinare le relazioni” tra i due Paesi, ha affermato alla vigilia il portavoce presidenziale sudafricano Vincent Magwenya. Il patron di Tesla e Space X, uomo più ricco al mondo e stretto consigliere di Trump, è un attivissimo sostenitore delle accuse su quello che ama definire “genocidio bianco”, categoricamente respinte da Pretoria. Da quando è tornato al potere a Washington a gennaio, Trump ha fatto del Sudafrica uno dei suoi bersagli preferiti, denunciando la discriminazione razziale che, secondo lui, colpisce la minoranza bianca.