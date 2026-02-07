Trump afferma che gli Usa hanno avuto “ottimi colloqui” sull’Iran

Parla ai giornalisti a bordo dell’Air Force One

Milano, 7 feb. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha affermato che Washington ha avuto “ottimi colloqui” sull’Iran, dopo che le due parti hanno avuto un dialogo indiretto in Oman che potrebbe evitare un’escalation delle tensioni. “Anche noi abbiamo avuto ottimi colloqui sull’Iran, l’Iran sembra molto desideroso di raggiungere un accordo”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, in rotta verso il suo resort di Mar-a-Lago in Florida per il fine settimana.