Trump annuncia dazi del 30% all’Ue: si riaccende la tensione commerciale tra Washington e Bruxelles

Una nuova ondata di tensione scuote i rapporti transatlantici. Donald Trump ha pubblicato su Truth Social la lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, annunciando l’introduzione di dazi del 30% su una vasta gamma di prodotti europei a partire dal 1° agosto. Una mossa che rischia di compromettere seriamente l’export comunitario – Italia in primis – e che apre un nuovo fronte nella guerra commerciale Usa-Ue.

Nella missiva, l’ex presidente e candidato repubblicano giustifica la decisione richiamando la persistente disparità nella bilancia commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, imputando a Bruxelles l’imposizione di barriere tariffarie e non tariffarie che penalizzerebbero da anni il Made in USA. Ma il tono della comunicazione va ben oltre il tecnicismo economico: Trump minaccia di raddoppiare le tariffe in caso di misure ritorsive da parte europea.

Una dichiarazione che ha colto di sorpresa la Commissione, soprattutto alla luce di recenti segnali di distensione. Solo poche settimane fa, Trump aveva dichiarato che Bruxelles “ha trattato bene gli Stati Uniti”. Ora, però, la linea sembra essersi drasticamente irrigidita.

Le reazioni dal mondo produttivo: “Una pagina nera nei rapporti transatlantici”

Durissima la reazione di Cristian Maretti, presidente di Legacoop Agroalimentare, che non esita a definire la vicenda come “una questione prevalentemente politica”: “Tutti questi cambi di direzione degli ultimi mesi rischiano di essere una foglia di fico per nascondere la volontà di colpire un alleato storico come l’Europa. Se un amico dà fuoco al nostro fienile, non possiamo certo usare il fioretto.”

Maretti avverte che con margini già stretti per molte cooperative agroalimentari, sarà impossibile assorbire l’impatto delle tariffe senza effetti pesanti sulle produzioni dei soci. Le ripercussioni, secondo il presidente, si faranno sentire su scala continentale e oltre “Nessuno pensi che i dazi saranno un problema solo per chi esporta. Le ricadute sui consumi americani e sul mercato interno europeo saranno inevitabili.”

Sulla stessa linea Lamberto Frescobaldi, presidente di Unione Italiana Vini, che lancia un grido d’allarme per uno dei settori simbolo del Made in Italy:“È bastata una lettera per scrivere la pagina più nera dei rapporti tra due storici alleati dell’Occidente.”

E chiede un “intervento straordinario da parte della Ue” per contenere l’impatto della misura sui volumi di esportazione e sul sistema vitivinicolo.

Lo scenario: escalation o negoziato?

Con il ritorno della retorica protezionista che aveva già segnato il primo mandato Trump – basti ricordare la guerra commerciale con la Cina e i precedenti dazi su acciaio e alluminio europei – l’Europa si trova ora davanti a un bivio: rispondere con contromisure o cercare la via diplomatica.

Una replica “a specchio” è tecnicamente possibile secondo le regole del WTO, ma la presidente von der Leyen dovrà valutare attentamente il rischio di una spirale di ritorsioni che potrebbe danneggiare ulteriormente settori strategici da entrambe le sponde dell’Atlantico.

Nel frattempo, l’incertezza pesa sulle imprese e sulle borse. A Piazza Affari, i titoli legati all’agroalimentare e al lusso hanno registrato flessioni, mentre le associazioni di categoria si mobilitano per stimare l’impatto delle nuove tariffe.