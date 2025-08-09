Trump annuncia il vertice con Putin: incontro il 15 agosto in Alaska. Zelensky: «Decisioni senza di noi sono decisioni morte»

Donald Trump sceglie l’Alaska come palcoscenico per il suo primo vertice da presidente rieletto con Vladimir Putin. L’appuntamento, annunciato ieri sera dall’ex tycoon sul suo social Truth, è fissato per venerdì 15 agosto.

Una scelta che non è casuale: il più grande Stato americano, acquistato nel 1867 proprio dalla Russia, diventa così il simbolico punto d’incontro tra due potenze oggi divise dalla guerra in Ucraina.

Il ritorno di Putin negli Usa

Per il leader del Cremlino si tratta della prima visita negli Stati Uniti in quasi dieci anni: l’ultima risale al settembre 2015. Nel frattempo, i rapporti tra Mosca e Washington hanno attraversato una delle fasi più cupe dalla Guerra fredda, soprattutto dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. L’ultimo incontro tra Putin e un presidente americano è avvenuto a Ginevra nel 2021 con Joe Biden, prima dello scoppio del conflitto.

«Russia e Stati Uniti sono vicini di casa — ha commentato Yuri Ushakov, consigliere di Putin — e sembra logico che un vertice così importante si tenga in Alaska. Guardando avanti, ci aspettiamo che il prossimo incontro avvenga in territorio russo».

Le manovre diplomatiche

Secondo Axios, nel fine settimana funzionari americani, ucraini ed europei si riuniranno nel Regno Unito per coordinare le posizioni in vista del vertice. Fonti diplomatiche riferiscono che nelle ultime ore, durante una conference call, sarebbe emersa l’ipotesi di un faccia a faccia in persona tra i due leader, ipotesi poi confermata dall’annuncio di Trump.

Sul tavolo ci sarebbe una proposta russa di cessate il fuoco che, secondo il Wall Street Journal, includerebbe concessioni territoriali da parte di Kiev e il riconoscimento internazionale delle rivendicazioni di Mosca.

L’ira di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reagito con fermezza: «Gli ucraini non regaleranno la loro terra all’occupante. La risposta alla questione territoriale è già nella nostra Costituzione». In un lungo messaggio su Telegram, il leader di Kiev ha avvertito che «qualsiasi decisione che escluda l’Ucraina è una decisione contro la pace» e ha definito tali ipotesi «decisioni morte, che non funzioneranno mai».

Zelensky ha ribadito la disponibilità a «prendere decisioni concrete per una pace reale, viva e duratura» e ha lanciato un messaggio diretto a Trump: «Siamo pronti a lavorare insieme a lei e ai nostri partner per un accordo che non crollerà per i desideri di Mosca».

La posta in gioco

L’incontro di Anchorage, capitale dell’Alaska, arriva in un momento delicato: in Europa la guerra continua, le sanzioni restano in vigore e l’opinione pubblica occidentale è divisa sul sostegno militare a Kiev.

Per Trump, sarà anche un banco di prova internazionale nella gestione di un conflitto che ha ridefinito gli equilibri geopolitici globali. Per Putin, l’occasione di rompere l’isolamento diplomatico e testare la disponibilità della nuova amministrazione Usa a un compromesso.

L’esito del vertice potrebbe segnare una svolta — o un ulteriore irrigidimento — in una guerra che, dopo oltre tre anni, continua a non intravedere una fine.