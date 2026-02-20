Trump: attacco limitato su Iran? “Lo sto prendendo in considerazione”

Il presidente Usa ha dato un limite di 15 giorni per trovare intesa

Milano, 20 feb. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di star valutando un attacco militare limitato contro l’Iran, nel caso in cui non si raggiungesse un accordo sul programma nucleare di Teheran.La conferma del presidente è arrivata con la risposta ad una domanda di una giornalista. “Sta prendendo in considerazione un attacco militare limitato nel caso in cui l’Iran non raggiunga un accordo”, gli chiede la cronista, alla Casa Bianca. “Il massimo che posso dire è che lo sto prendendo in considerazione”, risponde il presidente.Trump aveva già dichiarato l’intenzione di aspettare massimo “10 – 15 giorni” per un accordo con l’Iran, altrimenti, aveva minacciato “sarà spiacevole per loro”.