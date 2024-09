Trump, chi è l’uomo fermato per tentato omicidio

(Adnkronos) –

Si chiama Ryan Wesley Routh, vive alle Hawaii e ha 58 anni l’uomo fermato per il tentato omicidio di Donald Trump. L’identità dell’uomo, bloccato in Florida sulla statale I-95, è stata anticipata dal New York Post e da Fox News. Routh si era appostato nei pressi di una recinzione di Golf Club di West Palm Beach dove, tra gli spari a poca distanza da Trump, è stato affrontato dagli uomini del Secret Service. L’ex presidente degli Stati Uniti è stato portato al sicuro dagli agenti.

Routh, secondo le ricostruzioni e in base alle informazioni diffuse dalle forze dell’ordine, era in possesso di un fucile AK-47 e di un mirino che gli avrebbero consentito di puntare a Trump, impegnato in una partita di golf e lontano tra 300 e 500 metri rispetto al punto dellla recinzione dove sono stati trovati 2 zaini appartenenti al sospettato.

Routh, secondo il New York Post, risulta particolarmente attivo sui social con un sostegno evidente a “cause di sinistra”, come scrive il quotidiano. Dal profilo LinkedIn, si deduce che il 58enne abbia frequentato la North Carolina Agricultural and Technical State University e che si sia trasferito alle Hawaii a partire più o meno dal 2018.

Sul profilo X associato al nome Ryan Routh compaiono post contro Trump e contro Vladimir Putin, con messaggi rivolti a Biden e a figure dello spettacolo e della politica invitate ad attivarsi per la causa ucraina. Nei messaggi, l’autore si dice disposto ad arruolarsi in Ucraina per combattere. In una serie di post che appaiono poco lineare, Routh si presenta come reclutatore per l’Ucraina e, parallelamente, afferma di poter portare soldati afghani a Haiti.

La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene sul proprio profilo X diffonde le foto di un uomo ritratto a Kiev e insinua il dubbio che il sospettato sia coinvolto in operazioni di reclutamento di mercenari per la guerra che l’Ucraina sta conducendo contro la Russia. “Se è lui – scrive la deputata – è ossessionato dalla guerra in Ucraina, finanziata dagli Stati Uniti. Per chi lavora?”.

Routh online si definisce “costantemente concentrato sul dare il più possibile alla comunità, cercando sempre di dare molto di più di quanto prendo. Il lavoro non è mai stato una questione di soldi, piuttosto di costruire strutture per far prosperare e avere successo le persone. Essendo una mente schematica, mi piacciono le idee, l’invenzione e i progetti creativi con un tocco artistico. Mi piace costruire e collaborare a progetti che consentano una gamma illimitata di idee e opzioni, per vedere cosa possono creare le nostre menti e per ampliare spingere i limiti dei nostri pensieri. Amo le opportunità illimitate proprio di fronte a noi”.

“Dopo aver lasciato qualche traccia trascuarbile di me stesso nella Carolina del Nord e essermi trasferito a Oahu, attualmente costruisco strutture abitative molto semplici per i meno fortunati e perseguo una vasta gamma di altri progetti creativi per sviluppare prodotti e dispositivi unici, nonché progetti di miglioramento della comunità. Sono costantemente alla ricerca di opportunità di collaborazione che producano il massimo impatto pubblico per il miglioramento della nostra società”, aggiunge.

“Apprezzerei moltissimo l’invito a unirmi a qualsiasi causa monumentale e degna per apportare un vero cambiamento nel nostro mondo. Sono libero di trasferirmi in qualsiasi luogo remoto del pianeta per il miglior impatto possibile o proprio dietro l’angolo per creare qualcosa di unico e magico. Se state lavorando a un progetto interessante, apprezzerei un invito a unirmi al vostro team come partner economico, energico e instancabile per aiutarti a far progredire le vostre speranze, idee e sogni il più velocemente e il più lontano possibile. Non vedo l’ora di conoscere le vostre idee e sono curioso di sapere quali cose fantastiche potremmo creare e costruire insieme”.