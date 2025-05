Trump congela dazi per Ue fino al 9 luglio: “von der Leyen ha chiesto proroga, ho detto sì”

(Adnkronos) –

Donald Trump congela i dazi al 50% per l’Ue. Il presidente degli Stati Uniti annuncia che le tariffe, destinate a entrare in vigore il primo giugno, non verranno adottate fino al 9 luglio. Il rinvio, scrive Trump in un post sul social Truth, viene deciso dopo un colloquio telefonico con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

La scadenza del 9 luglio coincide con quella determinata inizialmente dal rinvio di 90 giorni accordato da Trump ad aprile, dopo l’introduzione delle tariffe nei confronti di un lunghissimo elenco di paesi. In settimana, Trump ha preannunciato il varo di nuove tariffe al 50% a partire dal primo giugno. Ora, dopo l’ennesima virata, lo slittamento.

“Oggi ho ricevuto una chiamata da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, che mi ha chiesto una proroga della scadenza del primo giugno per le tariffe del 50% in relazione al commercio e all’Unione Europea. Ho detto sì alla proroga, che è stata fissata al 9 luglio 2025. È stato un privilegio per me farlo. La presidente della Commissione ha affermato che i colloqui inizieranno rapidamente”, aggiunge Trump.

L’annuncio arriva dopo il colloquio avvenuto nella giornata di domenica 25 maggio. “Buona telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’Ue e gli Stati Uniti condividono le più importanti e strette relazioni commerciali del mondo. L’Europa è pronta a portare avanti i colloqui in modo rapido e deciso. Per raggiungere un buon accordo, avremmo bisogno del tempo necessario fino al 9 luglio”, il post di von der Leyen.

La schiarita arriva dopo giorni di rapporti tesi. Sui dazi all’Ue “non sto cercando un accordo, l’accordo è stato già fissato: è al 50%”, ha detto venerdì scorso Trump, che ha accusato l’Unione Europea di aver approfittato degli Usa in rapporti commerciali sbilanciati per decenni. Nonostante il tono è perentorio, anche nelle dichiarazioni più dure il presidente americano nei giorni scorsi ha però lasciato spazio alla possibilità di dialogo. Nelle ultime ore, con la telefonata con von der Leyen, il segnale distensivo e la proroga, in attesa della ripresa del dialogo.