Trump contestato da un operaio replica mostrando il dito medio

Roma, 14 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato contestato da un lavoratore iscritto al sindacato durante la visita a uno stabilimento della Ford a Dearborn, nel Michigan, e ha risposto alzando il dito medio. Lo riporta la stampa americana.

Il contestatore, identificato come TJ Sabula, ha bollato Trump come “protettore di pedofili”, in una allusione alla gestione da parte dell’amministrazione americana dei dossier Epstein.

Trump ha risposto, secondo la lettura del suo labiale, con un’espressione volgare e mostrando il dito medio all’operaio. Sabula, 40 anni, è stato sospeso dal lavoro in attesa di un’indagine, ma ha dichiarato di “non avere alcun rimorso”. Un portavoce della Casa Bianca ha difeso la reazione di Trump definendola “appropriata” nei confronti di un “folle” che urlava oscenità.