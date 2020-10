Trump crea intese tra Serbia e Kosovo

Il trasferimento dell’asse diplomatico a Gerusalemme sembra essere un evento senza precedenti e quando sarà formalizzata – sembra che avrà , tuttavia, un peso politico maggiore, visto che sarebbe la prima di un paese musulmano, a meno che gli Emirati Arabi – come concordato nei recenti incontri bilaterali ad Abu Dhabi – non preceda il Kosovo. L’accordo tra la Serbia e il Kosovo allarga cosi l’area della cosiddetta “Mini-Schengen”, che comprende anche Macedonia del Nord e Albania, con l’obiettivo di agevolare gli scambi commerciali tra i paesi dei Balcani. Creando le condizioni per la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, per un maggiore sostegno al settore privato e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Come ha detto il presidente serbo Vucic, è stato deciso che riguardo alla disputa relativa alla sovranità sul Lago Gazivode, situato in parte in Kosovo e in parte in Serbia, verrà fatto uno studio di fattibilità da ambo le parti, unitamente al Dipartimento dell'energia USA, in base al quale saranno distribuite le risorse energetiche derivanti da tale lago, ritenuto economicamente strategico sia da Belgrado che da Pristina. L'accordo prevede, inoltre, l'impegno delle due parti a difendere la libertà religiosa e gli edifici di culto. In Kosovo, che è a maggioranza di popolazione albanese e musulmana con una minoranza serba di circa il 5%, si trovano numerosi monasteri, chiese e altri edifici appartenenti alla Chiesa ortodossa serba, con Belgrado che lamenta una loro scarsa protezione da parte delle autorità di Pristina. Le due parti, infine, si impegnano ad accelerare le ricerche e l'identificazione delle persone che risultano ancora scomparse per il conflitto armato degli anni 1998-1999 e a porre Hezbollah fra le organizzazioni terroristiche.

Particolarmente soddisfatto anche il presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, che non ha partecipato all'incontro alla Casa Bianca per motivi…di opportunità, viste le sue recenti vicende con il Tribunale speciale dell'Aja, legate al suo passato nell'UCK. Intanto la Turchia avrebbe espresso profonda preoccupazione per la decisione della Serbia di traferire la sua ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme:" L'annessione di Gerusalemme da parte di Israele è stata respinta dalla comunità internazionale e dalle Nazioni Unite (ONU). In varie risoluzioni delle Nazioni Unite è stato ripetutamente sottolineato che il problema palestinese può essere risolto solo con l'istituzione di uno stato palestinese indipendente, sovrano, all'interno di un continuum geografico basato sui confini del 1967 e con Gerusalemme est come capitale. Pertanto, il trasferimento dell'ambasciata in Israele di qualsiasi paese a Gerusalemme costituirebbe una chiara violazione del diritto internazionale.