Trump, discorso alla nazione: America è tornata più forte che mai

Roma, 18 dic. (askanews) – “L’America è tornata, più forte che mai”. Con questa rivendicazione il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è rivolto alla nazione per celebrare il suo primo anno alla Casa Bianca, attaccando duramente l’amministrazione Biden, rivendicando segnali di ripresa economica e annunciando un bonus per i militari finanziato, secondo lui, dai proventi dei dazi.

“Undici mesi fa ho ereditato un disastro e lo sto sistemando”, ha detto Trump nel suo discorso di una ventina di minuti dalla Diplomatic Reception Room della Casa Bianca. “Dopo solo un anno, abbiamo ottenuto più di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare”, ha aggiunto.

Il presidente americano ha annunciato che oltre 1,4 milioni di membri delle forze armate riceveranno un “warrior dividend”, un assegno da 1.776 dollari. “Gli assegni sono già in arrivo”, ha assicurato, “Abbiamo incassato molti più soldi del previsto grazie ai dazi”.

Nel suo intervento, Trump è tornato ad attaccare l’amministrazione Biden su immigrazione, criminalità ed economia, tema che – secondo i sondaggi – resta la principale preoccupazione degli americani. Ha parlato di “affordability”, termine da lui in passato liquidato come una “bufala democratica”, attribuendo al suo predecessore l’aumento dei prezzi. Trump ha affermato di essere al lavoro per ridurre i costi di generi alimentari, farmaci ed energia. Ha detto che colpirà “le gigantesche compagnie di assicurazione sanitaria” per abbassare la spesa sanitaria. Ha inoltre anticipato che annuncerà presto il nuovo presidente della Federal Reserve, che sarà “qualcuno che crede in tassi di interesse molto più bassi”, e ha promesso per il prossimo anno “alcune delle riforme abitative più aggressive della storia americana”.