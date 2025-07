Trump dopo l’incontro con Powell: secondo me abbasserà i tassi

“Mi ha detto complimenti l’economia va davvero bene”

Washington, 25 lug. (askanews) – All’indomani dell’incontro con il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, su cui da mesi fa pressioni per convincerlo ad abbassare i tassi d’interesse, Donald Trump si dice quasi sicuro di essere riuscito a convincerlo. Il presidente USA ha anche minacciato più volte di silurare Powell, nonostante il mondo degli affari insista che l’indipendenza della Fed dalla politica sia cruciale per l’economia.”Jerome Powell… penso che abbiamo avuto un ottimo incontro, a parte la questione dell’edificio, che è fuori controllo, ma credo che l’incontro sia stato molto positivo riguardo ai tassi d’interesse Mi ha detto ora, non so se lo dirà anche giovedì ma me l’ha detto con molta convinzione: ‘il Paese sta andando bene’, ha detto ‘congratulazioni, il Paese sta davvero andando molto bene’, e io ho interpretato questo come un segnale che penso inizierà a raccomandare un abbassamento dei tassi” ha detto Trump.