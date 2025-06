Trump: dopo vittoria Corte Suprema avanti con agenda su immigrazione

Stop “a cittadinanza per diritto di nascita e città santuario”

Washington, 27 giu. (askanews) – Il presidente degli stati uniti Donald Trump saluta la Corte suprema che limita il potere dei giudici federali isolati di bloccare le azioni esecutive, promettendo di far passare “molte” altre politiche della sua agenda sull’immigrazione. “Grazie a questa decisione, ora possiamo presentare tempestivamente istanze per procedere con queste numerose politiche e con quelle che sono state ingiustamente bloccate su base nazionale. ne abbiamo tantissime. ho un’intera lista”, ha dichiarato ai giornalisti.La Corte suprema ha limitato l’uso delle ingiunzioni a livello nazionale, ovvero i provvedimenti con cui singoli giudici federali potevano sospendere l’applicazione di leggi o ordini esecutivi su tutto il territorio americano. misure di questo tipo avevano più volte rallentato l’attuazione dell’agenda trumpiana, in particolare su immigrazione e sicurezza.