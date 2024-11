Trump e i problemi di look nel comizio: “I capelli non vanno, ma non sono vecchio”

(Adnkronos) – “Non mi sento anziano” ma “non è una buona giornata per i miei capelli”. Donald Trump ha problemi di look nel comizio di Warren, in Michigan. “Sto studiando i miei capelli, non stanno benissimo oggi ma chi se ne importa. Non è una buona giornata per i miei capelli, meglio non guardare…”, dice il candidato repubblicano, nell’evento a 4 giorni dalle elezioni in programma il 5 novembre, dando più di un’occhiata agli schermi posizionati ai lati del palco. La chioma dorata, a quanto pare, stavolta, non soddisfa l’ex presidente.

Poco dopo, un’altra lamentela. “Questo microfono non mi piace. Ci sono un po’ di problemi con i microfoni ultimamente. Devo fare questi discorsi 3-4 volte al giorno, da 62 giorni, e la metà delle volte ho un microfono che non funziona”, dice l’ex presidente, che rivendica anche una piena efficienza psicofisica a dispetto dei 78 anni. “Non mi sento anziano. Mi sento meglio ora di 25 anni fa. Sono più efficace. Quando sarò vecchio ve ne accorgerete prima di me, dovrete solo guardare. Mi alzerò un giorno e dirò ‘dove sono?’… Proprio come Joe Biden”, dice.

I problemi non condizionano il comizio più di tanto. “Non dovete credere ai sondaggi, andate a votare. Siamo in vantaggio, ma fate finta che siamo indietro di un punto. Andate a votare per dire a Kamala ‘sei licenziata, fuori di qui. Non ti permetteremo di distruggere il paese'”, dice Trump arringando la folla in vista delle “più importanti elezioni nella storia del nostro paese”. Kamala Harris “non dovrebbe nemmeno partecipare a queste elezioni. Biden ha preso 14 milioni di voti alle primarie, poi è andato male al dibattito. Capita… Gli hanno detto ‘sparisci’ e hanno girato a lei i 14 milioni di voti. Hanno fregato Biden e hanno fregato Bernie Sanders, arrivato secondo nelle primarie”, dice.