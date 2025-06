Trump e Musk, senza rete o altro per lo stesso scopo

L’umanità, presa a campione dagli esperti di varie discipline, molte volte offre a quegli studiosi un aspetto che li lascia quanto meno pensierosi alcune volte, altre del tutto interdetti. Da alcuni giorni Trump e Musk, il Gatto e la Volpe d’ Oltreoceano, stavano già facendo trasalire a tutto campo molti dei loro sostenitori. Per il debutto avevano pensato di offrire al mondo l’immagine dei due giocatori di bocce, in cui il primo avrebbe dovuto – o solo voluto ?- impersonare il ruolo dell’ addetto a avvicinare la palla al pallino, mentre il secondo di quello che lancia la boccia per colpire e allontanare quella dell’avversario da quella appena piazzata dal partner. Nel tour elettorale, cercando ognuno di loro di interpretare al meglio il ruolo in cui erano stati calati, sono stati mandati.il primo alla Casa Bianca e il secondo, senza fissa dimora, a svolgere il ruolo di un atleta particolarmente versato nel salto mortale multiplo. Si dirà che gli americani sono facili a cedere agli entusiasmi, mentre nelle campagne del Belpaese, in occasioni del genere, ci si chiede retoricamente chi dei due è più sciocco, la Volpe o chi la rincorre. In definitiva, il fidanzamento politico finanziario tra i due è finito in malo modo con la separazione. Molto probabilmente questo sarà solo il penultimo episodio del Grand Guignol che diverrà completo con l divorzio. Strano ma vero, saltando a piè pari il matrimonio. Ci sono già tutte le premesse per le reciproche azioni risarcitorie. Fin qui la cronaca è in diretta. Quanto si prospetta è ancora più surreale. Molte persone, che qualificare incoscienti non rende bene, sia in casa, gli USA, che fuoricasa, nel resto del Mondo, fanno voti o eseguono riti tribali, perché i due contendenti gettino la spugna con un clamoroso “volemosi bene”. Non c’è bisogno di fare nessun genere di commento su quanto riportato, perché il tutto è stato messo in scena senza nessuna coercizione o quasi. Sono in atto, è una situazione nota, in ordine sparso, conflitti e eventi altrettanto micidiali, che richiedono calma e sangue freddo da parte sia degli stati partecipanti, che degli altri che ne sono rimasti fuori. Precisando che, anche senza essere coinvolti direttamente, i paesi accennati, essi si sono dovuti schierare mentre ne avrebbero fatto volentieri a meno. Facile a credersi, cosa ha indotto a farsi avanti ciascuna realtà sociopolitica a adottare un comportamento che va ben oltre la solidarietà o altri atteggiamenti equivalenti, è stato e continua a esserlo l’interesse economico. Con il passaggio in fase avanzata dai combustibili fossili a quelli verdi, c’è bisogno già da ora che una o più potenze facciano da lepre finta per tirare la volata ai cani, essi si, veri..! Se oltre ai rapporti di buon partenariato le decisioni in merito non saranno accompagnate da una sostanziale abbondante provvista finanziaria, da gestire con l’oculatezza dell’economo di un convento, il problema finirà fuori controllo in via definitiva e non basteranno concessioni o deroghe nazionali al fine di riprendere il bandolo della matassa, per riarrotolarla nel modo corretto.E tant’è, che piaccia o no.