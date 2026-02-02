Trump e Putin tra scherzi di Carnevale e scherzi del destino

Nelle città dove i riti che lo connotano da lungo tempo sono tenuti nel dovuto conto, il Carnevale è nell’aria già da alcuni giorni. Fervono infatti i preparativi per il suo ultimo epilogo, il martedì grasso. Tanto accade soprattutto in città come Venezia, Viareggio e altre località che hanno un legame stretto con questo periodo di baldoria e scherzi. “A Carnevale ogni scherzo vale”, dice un adagio più che collaudato, quindi condiviso pressoché ovunque. Sarebbe però opportuno aggiungere un corollario: é “purché non scada nel cattivo, se non ancor più, gusto”. Di tal fatta, e non solo in questo lasso di tempo particolare, ma nel corso dell’intero anno, sono le facezie di alcuni “grandi” del mondo, Trump e Putin in particolare. Solo per citare alcuni di essi, il Biondo di Washington ha tentato di stupire il mondo con effetti speciali, quali i dazi spropositati o le intenzioni dichiarate di invadere alcuni paesi situati in varie parti del mondo. Sullo stesso livello di paranoia è attestato lo Zar fuori tempo utile, che oramai è convinto che Mosca debba essere considerata universalmente l’attuale Caput Mundi. Lo è a tal punto che si ritiene esonerato dal dar conto al resto della popolazione mondiale anche quando decide di dimezzare la durata del cessate il fuoco su Kiev, come ha appena fatto. Intanto il primo dei due supeman deve vedersela con i seri problemi economici del suo paese, tra cui una svalutazione consistente del biglietto verde, più noto come dollaro. Si aggiunga che a maggio Jerome Powel concluderà il suo mandato di presidente della FED e non è difficile immaginare fin d’ora i problemi che costelleranno quell’ avvicendamento. L’altro è ancor più vittima del suo ego smisurato: ha compiuto passi falsi con i prezzi e le riduzioni dei quantitativi di gas destinato all’ export e già ne sta pagando le pur prevedibili conseguenze. Eppure non poteva non essere a conoscenza della debolezza dell’export del suo paese: tolto il caviale, esso è costituito per la maggior parte dal gas naturale. Si arriva cosi a una conclusione che, ironia della sorte, può essere considerata uno scherzo, nel caso in specie, del destino. Volendo significare che entrambi i personaggi appena descritti, nel tentativo di arricchire i paesi che governano, li hanno dissestati ancor più. Chissà che Adam Smith, riferendosi a qualcosa di indefinibile che, a suo parere, tirava le fila dell’umano agire, in particolare di quello dell’Homo Economicus, non avesse maturato un fumus di giusta intuizione, quando dissertava della Mano invisibile. Essa non ha alcuna connotazione razionale, ma ricorda molto da vicino il dilemma di quel muratore del villaggio che rimane va perplesso osservando un suo manufatto, un muro. Diceva infatti tra se e se:”la messa a piombo è corretta, lo squadro è stato rispettato, cosi come la messa a livello, eppure la parete è venuta su storta”. Questo è quanto, che piaccia o no.