Trump e Zelensky che litigano davanti al caminetto nella Stanza Ovale: cosa di più?

Il degrado del vivere civile di alcuni personaggi pubblici è arrivato e sta per superare per gravità il livello raggiunto negli anni che precedettero la seconda guerra mondiale, durando ancora dopo la fine.

Solo per avere l’idea di come l’umanità sia scossa dalle fondamenta da tali comportamenti, si può andare con il pensiero a un nido di vespe che abbia ricevuto un colpo, voluto o accidentale. Di conseguenza succede il finimondo per gli insetti che vivono all’interno di esso che, come se fossero impazziti, volano senza meta intorno alla casa che abitavano. Dovrebbe esistere un galateo anche per coloro che comandano il mondo: forse un tempo c’era e era di grande aiuto alla diplomazia tanto che in un’operetta è possibile assistere alla consegna da parte del suo paese al suo pendent di un altro, la dichiarazione di guerra con il sorriso sulle labbra in una pausa di una festa da ballo.

Il mondo ha assistito ieri a uno degli episodi di non saper vivere che ha pochi precedenti in passato: Trump ha ricevuto a casa sua pro tempore (si spera breve), il suo omologo Zelensky e, poco dopo l’inizio della conversazione, lo ha attaccato con una violenza inaudita, seppure solamente verbale, tutto sotto gli occhi del mondo mediato dalle TV accorse a assistere quell’incontro al vertice. Hospites sacri sunt, si diceva e, di conseguenza, si agiva nella Roma imperiale, quando anche comuni cittadini ricevevano a casa loro una visita di qualsiasi genere.

È probabile che Trump pensi che quella frase sia stata estrapolata dall’ insegna di un ristorante italiano sbarcato anche in America. Ciliegina sulla torta è stato il suo invito più che senza decoro ha rivolto al suo ospite, di tornare al suo paese, formula ancor più deprecabile che mandare qualcuno in un luogo definito. Nelle masserie un modo di comportarsi del genere è definito screanzato, cioè senza creanza. Da notare che, in spagnolo, quel termine significa raccolta. Di conseguenza chi non ne possiede è da considerarsi sterile e anche inutile. La definizione calza a pennello sul Biondo dei palazzoni, che si è comportato come il lupo della favola di Fedro. Quell’animale inveiva contro un agnello che stava bevendo in un ruscello, appostatosi più in basso in senso orografico del suo antico nemico. Lo stesso lo accusava di intorbidire l’acqua, impedendogli così di bere. Nello stesso modo Trump ha inveito contro Zelensky, ritenendolo responsabile dello scoppiare, ovemai malauguratamente si dovesse verificare, della terza guerra mondiale.

Tale comportamento è la conferma che il primo cittadino degli USA ha perso il senno, nel caso improbabile che ne abbia avuto anche una dose minima, pertanto non quantificabile, prima del reincarico. Probabilmente si è convinto, tra un mandato e l’altro, di essere diventato onnipotente. Di conseguenza per lui non sarebberl valide le leggi ordinarie come per per i comuni mortali. La conferma del discredito, perchè tale è, che ha gettato sul paese che ha la sventura di averlo voluto suo presidente, lo dirà l’apertura delle borse di questo lunedi.

La tragedia sarà che resteranno colpiti dagli andamenti anomali di quelle piazze degli affari anche soggetti che non hanno nulla da spartire con il masnadiero di Washington e la sua masnada. È iniziato così un (non) tranquillo week end di paura. L’unica affermazione che è possibile fare con scarse probabilità di essere smentiti è che sta piovendo sul bagnato. Per la precisione si tratta di un temporale tanto violento che lascerà un segno marcato. Le conseguenze di tutto ciò sono facilmente immaginabili.