Trump: giudici contro dazi “si vergognino”, ci sono altri metodi

La conferenza stampa dopo la decisione della Corte Suprema Usa

Roma, 20 feb. (askanews) – La decisione della Corte Suprema riguardante la bocciatura dei dazi reciproci di Donald Trump è “profondamente deludente e certi membri della Corte dovrebbero vergognarsi per non avere il coraggio di fare quello che è giusto per il nostro paese”, ha detto il presidente degli Usa aprendo la conferenza stampa a commento della decisione.”La sentenza della Corte Suprema sui dazi è profondamente deludente e mi vergogno di alcuni membri della Corte, mi vergogno profondamente, per non aver avuto il coraggio di fare ciò che è giusto per il nostro Paese” ha detto.”I paesi stranieri che ci hanno sfruttato per anni sono estasiati, sono così felici. Stanno ballando per strada ma non balleranno a lungo, posso assicurarvelo – ha aggiunto – ritengo che la Corte sia stata influenzata da interessi stranieri e da un movimento politico che è molto più piccolo di quanto la gente pensi…. La buona notizia è che ci sono altri metodi a cui faremo riferimento” ha promesso Trump.