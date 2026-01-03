Trump: grandi aziende petrolifere Usa investiranno in Venezuela

“Faremo entrare le nostre compagnie”

Mar-a-Lago, 3 gen. (askanews) – Donald Trump ha annunciato l’arrivo delle grandi compagnie petrolifere americane in Venezuela, dopo l’attacco militare sul Paese, che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro, accusato ufficialmente dalla procura di New York di vari reati legati al narcotraffico, fra cui “associazione a delinquere finalizzata al narcoterrorismo, associazione a delinquere per l’importazione di cocaina, possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi e associazione a delinquere per il possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi contro gli Stati Uniti”.”Faremo entrare le nostre grandi compagnie petrolifere statunitensi, le più grandi al mondo, che investiranno miliardi di dollari per riparare le infrastrutture gravemente danneggiate, le infrastrutture petrolifere, e inizieranno a generare profitti per il Paese”, ha detto.