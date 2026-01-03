Trump: guideremo il Venezuela fino a una transizione sicura

“Non vogliamo che qualche altro sia coinvolto”

Palm Beach, 3 gen. (askanews) – “Continueremo a guidare il Paese fino a quando non saremo in grado di effettuare una transizione sicura, adeguata e saggia. Quindi, non vogliamo che qualcun altro sia coinvolto e ritrovarci nella stessa situazione che abbiamo vissuto negli ultimi lunghi anni”. Così Donald Trump nella conferenza stampa dalla Florida sull’attacco Usa in Venezuela, che ha spodestato Nicolas Maduro, catturato con la moglie e portato in Usa.”Continueremo a governare il Paese fino a quando non saremo in grado di effettuare una transizione sicura, adeguata e saggia, e dovrà essere saggia. Perché questo è ciò che ci contraddistingue”, ha aggiunto.