Trump: “Il dollaro resterà la moneta di riserva, sarà sempre così”

Roma, 12 apr. (askanews) – Il dollaro resterà sempre la moneta di riserva, e i super-dazi sui prodotti cinesi vanno bene così: a dirlo ai cronisti della Casa Bianca durante un trasferimento a bordo dell’Air Force One da Washington alla sua residenza in Florida a Mar-a-Lago è lo stesso presidente degli Usa Donald Trump , che ha così cercato di fugare l’angosica dei mercati, degli analistii e anche di molti cittadini comuni rispetto alle guerra commerciale che ha deciso di scatenare contro il resto del mondo, salvo poi tornare in parte sui suoi passi e concentrarla contro la Cina. “Siamo la moneta di riserva. Lo saremo sempre – ha detto Trump – finché ci sarà qualcuno di intelligente. E sapete una cosa? Se una nazione dicesse: ‘Non saremo sul dollaro’, vi direi che nel giro di una telefonata tornerebbe sul dollaro. Bisogna sempre mantenere il dollaro”.A un giornalista che gli chiedeva se pensa di negoziare con la Cina o se si sente a suo agio con la situazione attuale dei dazi, il presidente ha risposto: “Sono molto tranquillo, onestamente, ora mi sento molto a mio agio. Ma sono sempre andato d’accordo con il presidente Xi. Abbiamo avuto un buon rapporto. Molto buono”.