Trump incriminato per la quarta volta. Sotto accusa anche l’ex sindaco di NY, Rudy Giuliani

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump è stato incriminato per la quarta volta. La decisione è stata presa dal Grand Jury della contea di Fulton nell’ambito dell’indagine sulle sue pressioni per ribaltare l’esito delle elezioni del 2020. Oltre a Trump sono stati incriminati altre 18 persone tra cui Rudy Giuliani, l’ex sindaco di New York che è stato anche l’avvocato di Trump dopo le elezioni, Mark Meadows, l’ex capo dello staff della Casa Bianca di Trump; e diversi consiglieri di Trump, tra cui gli avvocati John Eastman e Kenneth Chesebro. Complessivamente all’ex presidente degli Usa sono contestati 13 capi di imputazione: dalla violazione della legge anti racket, dall’aver sollecitato un pubblico ufficiale a violare il proprio giuramento, alla cospirazione per impersonare un pubblico ufficio e alla cospirazione per aver presentato documenti falsi. La nuova incriminazione, l’ultima a coinvolgere l’ex presidente, fa seguito a un’indagine durata 2 anni e mezzo da parte del procuratore distrettuale della contea di Fulton Fani T. Willis (democratica). L’indagine è stata lanciata dopo che l’audio è trapelato da una telefonata del gennaio 2021 durante la quale Trump ha esortato il segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger (Repubblicano) a mettere in discussione la validità di migliaia di schede, in particolare nell’area fortemente democratica di Atlanta, e ha affermato di voler “trovare “i voti per evitare la sua sconfitta del 2020 nello Stato. Trump ha a lungo denunciato l’indagine sulla Georgia come una “caccia alle streghe politica”. L’ex presidente degli Usa, afferma l’accusa, “e gli altri imputati si sono rifiutati di accettare che Trump avesse perso, e si sono uniti consapevolmente e volontariamente in una cospirazione per cambiare illegalmente l’esito delle elezioni a favore di Trump”.