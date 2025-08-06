Trump indica Vance come successore: “Al momento sarebbe favorito”

E minaccia di commissariare la città di Washington

Washington, 6 ago. (askanews) – Il più probabile erede alla guida del movimento Make America Great Again (Maga) e quindi alla presidenza degli Stati Uniti nelle elezioni del 2028 è il vicepresidente JD Vance: a dirlo, rispondendo a una domanda esplicita dei cronisti durante un punto stampa, è stato lo stesso DOnald Trump, che è sembrato fare allusione a un possibile ticket con Marco Rubio, attuale segretario di Stato e più vicino al mondo dei conservatori repubblicani “tradizionali”. Trump ha anche minacciato di commissariare la città di Washington D.C., la capitale federale, governata dalla sindaca democratica afroamericana Muriel Bowser, dopo la presunta aggressione ai danni di un ex impiegato del DOGE (Department of Government Efficiency), la struttura creata da Trump per procedere a tagli draconiani nei ministeri e nelle amministrazioni federali del governo per risparmiare denaro pubblico, guidata da Elon Musk fino al maggio scorso. La polizia sta ancora indagando sul caso.