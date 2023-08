Trump: Io vittima di una caccia alle streghe. Accuse manipolate

La quarta incriminazione “è in linea con la più grande e più lunga caccia alle streghe della storia americana”. Ad affermarlo a ‘Fox News Digital’ è l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald TRUMP dopo che è stato incriminato per la quarta volta in Georgia nell’ambito dell’indagine sulle sue pressioni per ribaltare l’esito delle elezioni del 2020. “Questa accusa di ispirazione politica, che avrebbe potuto essere fatta quasi tre anni fa, è stata fatta su misura per essere collocata proprio nel bel mezzo della mia campagna politica, dove sono in vantaggio di molto su tutti i repubblicani e batto Joe Biden in quasi tutti i sondaggi”, sottolinea TRUMP. TRUMP ha aggiunto che il procuratore distrettuale della contea di Fulton Fani Willis “dovrebbe concentrarsi sulle persone che hanno truccato le elezioni presidenziali del 2020, non su coloro che chiedono una risposta su ciò che è accaduto”.