Trump: “Israele ha spiato Casa Bianca? Non credo”

Washington, 13 set. (AdnKronos) – Il presidente americano Donald Trump ha detto di non credere alle secondo le quali Israele avrebbe spiato la Casa Bianca negli ultimi due anni con congegni per la sorveglianza dei cellulari. ”Non ci credo, no. Non credo che gli israeliani ci abbiano spiato. Lo ritengo davvero difficile da credere”, ha dichiarato Trump incontrando i giornalisti alla Casa Bianca.

”I miei rapporti con Israele sono grandiosi”, ha aggiunto Trump. Certo, ”tutto è possibile, ma non lo credo”.