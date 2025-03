Trump: la Groenlandia ci serve “per la pace nel mondo”

“Ci sono navi da guerra cinesi e russe dappertutto nel mare”

Washington, 28 mar. (askanews) – Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia “per la pace nel mondo”, lo asserisce Donald Trump parlando ai report dallo Studio Ovale. Proprio oggi il suo vicepresidente JD Vance è in visita in Groenlandia dove ha trovato temperature gelide, non solo atmosferiche, e si è limitato a visitare una base militare americana di grandi importanza strategica, la Pituffik Space Base. Il territorio autonomo danese non intende essere annesso e proprio oggi i suoi 4 partiti hanno formato un governo di coalizione schierandosi contro le mire del grande vicino.”Se guardate la Groenlandia, se guardate al mare intorno, ci sono navi cinesi e russe dappertutto” ha detto Trump. “Non ci affidiamo alla Danimarca o a nessun altro per risolvere la situazione.E non parliamo di pace per gli Stati Uniti ma di pace per il mondo, di sicurezza internazionale. Proprio adesso ci sono navi da guerra dappertutto che passeggiando lungo la Groenlandia. Non lasceremo che accada, non possiamo lasciare che accada”.