Trump: la transizione sarà la più fluida possibile

Il dialogo con Biden all’incontro alla Casa Bianca

Milano, 13 nov. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden ha accolto il presidente eletto Donald Trump nello Studio Ovale dicendo: “Bentornato!”. Biden ha aggiunto, facendolo accomodare: “Bene, signor presidente eletto ed ex presidente, Donald. Congratulazioni”.Il presidente ha assicurato il suo predecessore e successore che la “transizione sarà graduale” e ordinata in vista di gennaio, quando Trump rientrerà alla Casa Bianca. I due leader si sono poi stretti la mano. Trump ha risposto: “La politica è dura e, in molti casi, non è un mondo molto bello, ma è un bel mondo oggi e lo apprezzo molto”. Ha poi aggiunto: “La transizione sarà molto fluida”.