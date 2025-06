Trump: “L’Iran non sta vincendo contro Israele, riprenda i negoziati”

“Prima che sia troppo tardi”, dice presidente americano dal G7

Kananaskis (Alberta), 16 giu. (askanews) – Parlando con i giornalisti al G7 in Canada, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che l’Iran non sta vincendo il conflitto con Israele” e che “dovrebbe riprendere i negoziati prima che sia troppo tardi”. “Vorrebbero parlare, ma avrebbero dovuto farlo prima. Avevo 60 giorni, e loro avevano 60 giorni, e al 61esimo giorno ho detto: ‘Non abbiamo un accordo’. Devono trovare un accordo, ed è doloroso per entrambe le parti, ma direi che l’Iran non sta vincendo questa guerra, e dovrebbero parlare, e dovrebbero farlo subito prima che sia troppo tardi”, ha dichiarato Trump.