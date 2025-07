Trump minaccia nuovi dazi: il Canada nel mirino, attesa per la decisione sull’Unione Europea

Donald Trump torna a scuotere gli equilibri del commercio globale con una nuova minaccia di dazi: il Canada, principale partner commerciale degli Stati Uniti, rischia un’imposizione tariffaria del 35% a partire dal primo agosto. L’annuncio, arrivato tramite le consuete dichiarazioni pubblicate su Truth Social, è parte di un piano più ampio che prevede dazi generalizzati tra il 15% e il 20% verso tutti gli altri Paesi, con l’eccezione di alcune nazioni con cui l’ex presidente sta cercando di negoziare accordi separati. Mentre a Bruxelles cresce l’attesa per la comunicazione ufficiale sulle tariffe destinate all’Unione Europea, la Commissione si mantiene prudente, dichiarandosi pronta a siglare un accordo di principio con Washington ma senza segnali concreti di un’intesa imminente. Le minacce di Trump, che si sono già estese a 23 Paesi con lettere formali e personalizzate, alimentano le tensioni internazionali e mettono alla prova le alleanze globali. Particolarmente dura la posizione verso il Brasile, al quale Trump ha promesso dazi al 50% per quella che ha definito una “persecuzione giudiziaria” contro l’ex presidente Jair Bolsonaro, mentre al Canada è stata imputata una scarsa cooperazione nella lotta al fentanyl e una reazione giudicata eccessiva alle tariffe del 25% già imposte in passato. Nonostante i volumi modesti di traffico di fentanyl provenienti dal Canada, il tycoon ha accusato Ottawa di adottare politiche tariffarie e barriere non tariffarie ostili agli interessi statunitensi, aggravando un deficit commerciale alimentato in gran parte dalle importazioni di petrolio canadese. Resta in vigore tuttavia l’esenzione per i beni coperti dall’accordo USMCA tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il premier canadese Mark Carney ha reagito immediatamente, ribadendo la difesa delle imprese e dei lavoratori canadesi e dichiarandosi pronto a negoziare, ma senza cedere. Carney ha anche evidenziato i progressi del Paese nella lotta al traffico di fentanyl e ha sottolineato il rafforzamento dei legami economici con Regno Unito ed Europa. In un messaggio simbolico, ha condiviso una foto con il primo ministro britannico Keir Starmer, rilanciando l’idea di una rete di alleanze economiche affidabili, alternativa a una Washington sempre più isolazionista. Anche il Brasile, pur colpito dalla minaccia di dazi, ha cercato di minimizzare l’impatto potenziale sulla propria economia, stimando un effetto limitato sulla crescita prevista del 2,5% nel 2025 e mostrando disponibilità a una trattativa diplomatica. Finora Trump ha concluso accordi solo con Regno Unito, Vietnam e, in forma di intesa quadro, con la Cina. Tuttavia, la proliferazione di lettere tariffarie, spesso unilaterali e senza successivi sviluppi, alimenta lo scetticismo sulla reale capacità dell’ex presidente di concretizzare la sua agenda commerciale. Il rischio, secondo molti osservatori, è che l’approccio tariffario possa compromettere le relazioni con alleati strategici, in particolare in Asia, come Giappone e Corea del Sud, indebolendo il fronte comune anti-Cina. Pechino, dal canto suo, ha duramente criticato l’uso dei dazi come strumento di coercizione, condannando pubblicamente la minaccia verso il Brasile e difendendo il principio di non ingerenza. Intanto, l’effetto immediato delle nuove uscite di Trump si è fatto sentire sui mercati finanziari: Wall Street e le Borse europee hanno virato in negativo, segno della crescente incertezza economica globale. Sullo sfondo resta la partita geopolitica e commerciale tra le grandi potenze, con il rischio che le tensioni doganali si traducano in nuovi ostacoli alla crescita e in una pericolosa frammentazione del sistema multilaterale.