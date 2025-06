“Vorrei che la situazione di calmasse, un cambio richiede il caos”

Milano, 24 giu. (askanews) – In Iran “vorrei vedere la situazione calmarsi il più rapidamente possibile. Un cambio di regime richiede caos, e idealmente non vogliamo vedere così tanto caos. Quindi vedremo come andrà”. Lo ha detto il presidente usa Donald Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One.