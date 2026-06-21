Trump, nuovo attacco a Meloni: “Italia non ci ha aiutato, noi l’abbiamo sempre difesa”

(Adnkronos) – Nuovo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e all’Italia. “Dopo i trilioni di dollari” che gli Stati Uniti “hanno speso per la Nato, l’Italia e il suo Primo Ministro non si sognerebbero nemmeno di farsi coinvolgere con la Repubblica Islamica dell’Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Per decenni li abbiamo difesi ma quando sono stati messi alla prova, non sono stati in grado di difendere noi e il resto del mondo. Non va bene!”, scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth Social.