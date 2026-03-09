Trump, ordine mondiale e crisi della cooperazione: l’analisi di Domenico Esposito (La Qualità della Vita)

L’Accademia Italiana Qualità della Vita richiama l’attenzione sugli effetti concreti delle strategie globali su pace, economia, sicurezza, energia e qualità della vita dei cittadini europei

Non una lettura superficiale del trumpismo, ma una vera analisi di architettura strategica dell’attuale ordine internazionale. È questo il cuore del nuovo approfondimento firmato da Domenico Esposito, presidente dell’Accademia Italiana Qualità della Vita, direttore del giornale online La Qualità della Vita e studioso dei processi geopolitici che influenzano in modo diretto la stabilità sociale, economica e territoriale.

Nel contributo intitolato “L’America di Trump a carte scoperte per l’ordine mondiale”, Esposito propone una chiave di lettura organica della postura internazionale di Donald Trump, individuandone i tre pilastri strategici: Make America Great Again, America First e Peace through Strength. Secondo l’analisi, non si tratterebbe di slogan isolati, ma di una dottrina politica coerente che punta a ridefinire gli equilibri globali in senso gerarchico, competitivo e selettivo.

Per Esposito, il punto centrale è che il trumpismo non va interpretato come una semplice politica di rottura o di improvvisazione, bensì come una strategia che considera il commercio, la forza militare, l’energia e le alleanze strumenti integrati di potenza. Una visione che incide direttamente anche sull’Europa, chiamata a interrogarsi sul proprio ruolo in un mondo sempre meno cooperativo e sempre più segnato dalla logica della forza e dell’interesse nazionale.

“Oggi la geopolitica non è una materia lontana dalla vita quotidiana delle persone: determina il prezzo dell’energia, la sicurezza, il lavoro, la tenuta sociale, le migrazioni, la spesa pubblica, il clima di fiducia e persino la qualità della democrazia”, osserva Domenico Esposito. “Per questo occorre analizzare con rigore i mutamenti dell’ordine mondiale, senza propaganda, ma anche senza ingenuità. Comprendere i nuovi equilibri globali significa comprendere i rischi concreti che ricadono sulle nostre comunità”.

L’analisi mette in evidenza come, nella visione trumpiana, la pace non coincida con il consenso multilaterale o con la centralità del diritto internazionale, ma con la deterrenza esercitata dalla superiorità americana. Da qui deriverebbe un modello di ordine internazionale non cooperativo, ma verticale, nel quale gli Stati Uniti chiedono agli alleati più oneri, trattano con i rivali secondo rapporti di forza e usano le leve economiche e militari per consolidare il proprio primato.

Secondo l’Accademia Italiana Qualità della Vita, questa trasformazione impone una riflessione strategica non solo sui rapporti tra USA, Russia, Cina, BRICS, NATO e Medio Oriente, ma anche sulle conseguenze concrete che tali dinamiche producono sul tessuto sociale europeo: instabilità, rincari, insicurezza energetica, pressione economica, polarizzazione politica e indebolimento della cooperazione internazionale.

In questo quadro, l’Accademia Italiana Qualità della Vita ribadisce la propria funzione di istituto multidisciplinare di studio e ricerca, impegnato nell’analisi dei fattori globali che incidono sul benessere delle persone, dei territori e delle istituzioni. La geopolitica, nella visione dell’Accademia, non è separata dalla qualità della vita: ne è una delle dimensioni decisive, perché le grandi scelte internazionali condizionano sanità, lavoro, ambiente, stabilità economica, sicurezza collettiva e prospettive delle nuove generazioni.

“La vera sfida del nostro tempo è interrompere il ciclo storico che conduce dalla crisi alla guerra e dalla guerra a nuove disuguaglianze, nuove paure e nuova instabilità”, aggiunge Esposito. “Noi riteniamo che la risposta non possa essere una permanente escalation. Serve una nuova cultura dell’equilibrio, della de-escalation e della cooperazione internazionale, capace di rimettere al centro la resilienza sociale, il bene comune e la qualità della vita dei popoli”.

L’intervento si inserisce nel più ampio lavoro di ricerca promosso dall’Accademia su ordine mondiale, conflitti, rischio sistemico, sostenibilità sociale, transizioni economiche e futuro dell’Europa, con l’obiettivo di offrire chiavi di lettura utili a cittadini, istituzioni, opinione pubblica e decisori politici.

Con questa analisi, Domenico Esposito consolida il proprio profilo di osservatore e interprete dei fenomeni geopolitici contemporanei, mentre l’Accademia Italiana Qualità della Vita rafforza la sua identità di luogo di elaborazione culturale e scientifica capace di collegare i grandi scenari globali agli effetti reali sulla vita delle comunità.

Leggi l’analisi completa: L’America di Trump a carte scoperte per l’ordine mondiale su La Qualità della Vita

Domenico Esposito è presidente dell’Accademia Italiana Qualità della Vita, direttore del giornale online La Qualità della Vita e ideologo dell’IQDV, sistema multidisciplinare di analisi del benessere sociale, territoriale e geopolitico.