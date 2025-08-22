Trump: preferirei non partecipare a incontro tra Putin e Zelensky

Sono come l’olio e l’aceto, non vanno molto d’accordo

Washington, 22 ago. (askanews) – “Vedremo se Putin e Zelensky collaboreranno. Sai, è un po’ come l’olio e l’aceto. Non vanno molto d’accordo, per ovvi motivi. Ma vedremo. E poi vedremo se dovrò essere lì o meno. Preferirei di no. Preferirei che si incontrassero e vedessero come possono procedere” Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump rispondendo ai cronisti, durante una visita al Museo della Casa Bianca sulla guerra tra Russia e Ucraina e la possibilità di un vertice per un cessate il fuoco e per la pace. “Nel frattempo, continuano a combattere e continuano a uccidere, il che è molto stupido, perché ora stanno perdendo 7.000 persone. Prima ti dicevo cinque. Ora ne perdono 7.000 al giorno” ha detto Trump.