Trump: pronti a secondo attacco in Venezuela se necessario

“Pensavamo fosse necessaria ma forse non lo è più”

Mar-a-Lago, 3 gen. (askanews) – “Siamo pronti a sferrare un secondo attacco molto più massiccio, se necessario. Quindi eravamo preparati a lanciare una seconda ondata, se fosse stato necessario. In realtà pensavamo che una seconda ondata sarebbe stata necessaria, ma ora probabilmente non lo è più”. Così Donald Trump durante la conferenza stampa da Palm beach sull’attacco Usa in Venezuela durante il quale è stato catturato il presidente Maduro insieme con la moglie.”Il primo attacco ha avuto così tanto successo che probabilmente non dovremo lanciarne una seconda – ha aggiunto – ma siamo pronti a farlo, una seconda ondata, molto più grande della prima. Questa era mirata, ma ne abbiamo una molto più grande. Probabilmente non sarà necessario”.