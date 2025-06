Trump: “Putin risponderà a attacco Kiev”. Papa Leone, appello a Mosca: “Serve gesto di pace”

(Adnkronos) –

Vladimir Putin parla con Donald Trump e con Papa Leone XIV. Il presidente russo, dopo giorni di silenzio, torna sotto i riflettori con una serie di messaggi, diretti e riportati. La sintesi estrema: la guerra con l’Ucraina continua, Mosca risponderà all’attacco di droni con cui Kiev ha distrutto una dozzina di aerei russi in 4 basi. E’ il Pontefice, nel primo colloquio con il Cremlino, a chiedere a Mosca un gesto per la pace.

La giornata di Putin comincia con l’intervento alla riunione del governo russo. Le parole del presidente sono un atto d’accusa nei confronti dell’Ucraina, accusata di sabotare il percorso verso la pace dopo il secondo round di negoziati a Istanbul. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha bocciato la delegazione russa: “Non è all’altezza”. Putin ha restituito il giudizio al mittente con gli interessi.

“Kiev non vuole la pace. Il regime di Kiev, già illegittimo, sta degenerando in un’organizzazione terroristica. Il bombardamento di treni nelle regioni di Bryansk e di Kursk è, ovviamente, un atto terroristico. Nel Bryansk è stato condotto un attacco mirato contro i civili”, ha detto facendo riferimento alle esplosioni che hanno provocato almeno 7 morti nelle regioni russe al confine. Sin qui, nessun riferimento all’attacco ucraino alle basi di Mosca, tema che il Cremlino ha sostanzialmente ignorato dal 31 maggio.

Putin ha martellato sulle responsabilità dell’Ucraina (video), che “rifiuta non a sorpresa un cessate il fuoco per motivi umanitari per 2-3 giorni. Uno stop” più lungo “nelle ostilità verrebbe sfruttato da Kiev per una mobilitazione forzata, per il riarmo e per la preparazione di attacchi terroristici”.

Quindi, nel tardo pomeriggio italiano, ecco il messaggio di Trump. Il presidente degli Stati Uniti, sul social Truth, ha fatto il punto dopo la telefonata con Putin. Una conversazione, non annunciata, di circa 75 minuti. Trump, non avvertito da Kiev prima dell’attacco con i droni alle basi russe, ha parlato di “conversazione positiva”. Difficile, però, capire quali siano le buone notizie: “Abbiamo parlato dell’attacco ucraino agli aerei russi, la conversazione non porterà alla pace immediata. Il presidente Putin ha detto, in maniera molto chiara, che dovrà rispondere agli attacchi alle basi”.

Il resoconto russo evidenzia altri elementi. Putin ha spiegato a Trump che “Russia e Ucraina continueranno i negoziati dopo aver analizzato i rispettivi memorandum”, ha detto il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov. Al presidente americano, Putin ha ribadito la convinzione che “Kiev sia diventata un’organizzazione terroristica” ma ha ribadito l’auspicio: “Il Cremlino spera che i colloqui con l’Ucraina proseguano”.

Praticamente negli stessi minuti il Cremlino ha reso noto che Putin ha avuto il primo colloquio con Papa Leone XIV. Secondo Mosca, Putin ha ribadito la volontà di arrivare alla pace con strumenti “diplomatici” e le accuse a Kiev di cercare “l’escalation”. “Putin ha richiamato l’attenzione sul fatto che il regime di Kiev punta sull’escalation del conflitto e – hanno riferito da Mosca – conduce azioni di sabotaggio contro infrastrutture civili sul territorio russo”.

In serata, arriva la nota del Vaticano. “Nel corso della telefonata, oltre alle questioni di mutuo interesse è stata prestata particolare attenzione alla situazione in Ucraina e alla pace. Il Papa ha fatto un appello affinché la Russia faccia un gesto che favorisca la pace, ha sottolineato l’importanza del dialogo per la realizzazione di contatti positivi tra le parti e cercare soluzioni al conflitto”, ha fatto sapere il portavoce Matteo Bruni.

“Si è parlato della situazione umanitaria, della necessità di favorire gli aiuti dove necessario, degli sforzi continui per lo scambio dei prigionieri e del valore del lavoro che in questo senso svolge il Cardinale Zuppi. Papa Leone ha fatto riferimento al Patriarca Kirill, ringraziando per gli auguri ricevuti all’inizio del suo pontificato e ha sottolineato come i comuni valori cristiani possano essere una luce che aiuti a cercare la pace, difendere la vita e cercare un’autentica libertà religiosa”, ha spiegato il portavoce del Vaticano.