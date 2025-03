Trump-Putin, Zelensky non si fida: “Russia non vuole fine guerra”

(Adnkronos) –

“Putin vuole indebolire l’Ucraina, non vuole la fine della guerra”. La telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump non convince del tutto Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino accoglie positivamente il cessate il fuoco parziale approvato da Mosca, con lo stop per un mese agli attacchi contro le infrastrutture energetiche. Per il resto, però, la linea non cambia: Putin, dice Zelensky, non vuole la pace. “Punta a indebolire l’Ucraina e ‘non a mettere fine alla guerra”, dice il leader di Kiev facendo riferimento alle condizioni poste dalla Russia. Putin ha chiesto a Trump di fermare l’invio di armi all’Ucraina. Questa, secondo il Cremlino, è la chiave per porre fine alla guerra.

“Il gioco di Putin mira a indebolire l’Ucraina”, dice Zelensky, che spera di avere presto un contatto diretto con Trump. “Sosteniamo il cessate il fuoco e lo stop agli attacchi alle infrastrutture energetiche, ci aspettiamo che gli Usa siano garanti del rispetto dell’accordo”, aggiunge. “Penso sia giusto parlare con il presidente Trump, scopriremo nel dettaglio cosa hanno offerto i russi agli americani o cosa gli americani hanno offerto ai russi”, dice ancora.

La guerra, intanto, continua tra accuse incrociate. La Russia sostiene che l’Ucraina abbia cercato di sfondare il confine per un’incursione nella regione di Belgorod. Kiev teme invece una spallata nemica nell’oblast di Sumy. Intanto, le truppe ucraine continuano a combattere nel Kursk, la regione russa che Putin definisce sotto il totale controllo di Mosca.

“I nostri soldati stanno combattendo e lo faranno finché ne avremo bisogno”, dice Zelensky, che evidentemente punta a conservare una carta da spendere nei negoziati. “L’Ucraina sta portando a termine il suo compito nella regione di Kursk. I militari ucraini sono lì e ci saranno finché avremo bisogno di questa operazione”.