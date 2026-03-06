Trump: questione di tempo prima che USA si rivolgano a Cuba dopo Iran

Rubio sta facendo un lavoro, il prossimo sarà a Cuba

Washington, 6 mar. (askanews) – Il presidente Donald Trump accenna a un piano non specificato per Cuba dopo la guerra degli Stati Uniti contro l’Iran, durante il ricevimento alla Casa Bianca dei campioni della MLS del 2025, l’Inter Miami, con Lionel Messi.”Vogliamo risolvere e concludere prima questa situazione, ma sarà solo questione di tempo prima che tu e un sacco di gente incredibile torniate a Cuba” ha detto il presidente degli Stati Uniti al Segretario di Stato americano Marco Rubio durante la serata.