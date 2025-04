Trump riparte da Roma dopo i funerali di Papa Francesco

Sale sull’Air Force One con la moglie Melania

Roma, 26 apr. (askanews) – Nelle immagini, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sale sull’Air Force One insieme alla moglie Melania per ripartire da Roma dopo aver partecipato al funerale di Papa Francesco a San Pietro.Trump ha avuto un colloquio con il leader russo Volodymyr Zelensky, un breve incontro nel silenzio della Basilica di San Pietro a margine della cerimonia per la morte del Pontefice.L’aereo presidenziale Usa è decollato alle 13.07 da Fiumicino. Il presidente americano era arrivato ieri in tarda serata nella Capitale.