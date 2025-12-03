Trump rottama gli standard green di Biden sui carburanti

New York, 03 dic. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump si prepara ad annunciare nuovi standard di efficienza dei consumi per le automobili, meno stringenti rispetto a quelli fissati sotto la presidenza Biden, accusati di aver contribuito all’aumento del costo dei veicoli. Le norme Biden prevedevano consumi di circa 50 miglia a gallone, cioè circa 80 chilometri per 3,7 litri di carburante. Trump è intenzionato a rottamare ogni norma riconducibile alla promozione dei veicoli elettrici, infatti fin dal primo giorno della sua presidenza ha annunciato il taglio ad ogni forma di sussidio su EV, ufficialmente abrogati in settembre.

Il presidente presenterà i nuovi standard dallo Studio Ovale alle 14.30, ora locale di Washingto, le 20.30 italiane. All’annuncio saranno presenti i dirigenti di Ford, General Motors e Stellantis. L’American Petroleum Institute ha spinto per l’abrogazione degli standard, sostenendo che mirano a ridurre progressivamente i veicoli a carburante liquido.

Gli standard attuali prevedono una media di circa 50 miglia per gallone per i modelli del 2031. Secondo l’amministrazione Biden, avrebbero ridotto i consumi di benzina di 70 miliardi di galloni entro il 2050 e garantito risparmi per oltre 23 miliardi di dollari alle famiglie americane. (fonte immagine: The White House).