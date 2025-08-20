Trump “salvator mundi”, ma senza soldi non si cantano messe

Il Presidente degli USA Donald Trump, alcuni mesi orsono, deve essere stato bersaglio di qualcosa di simile a ciò che molti anni fa si materializzò in men che non si dica sulla via di Damasco. Su di essa stava camminando San Paolo, che ricevette una specie di aiuto straordinario (letteralmente fu “folgorato”) mentre si stava recando nella città dei tessuti colorati. Dopo quell’episodio San Paolo mutò atteggiamento nei confronti di diverse situazioni terrene, di alcune in modo particolare. Il nuovo corso che ferve a Washington, che ha fatto pensare a un radicale e complesso cambiamento di rotta del Continente Nuovo e non solo di esso, ha preso l’avvio quando i rapporti tesi con la Russia erano ormai arrivati prossimi al punto di non ritorno. Trump ha inteso giocarsi cosi la conferma (?) del ruolo di salvator mundi, come hanno fatto i suoi predecessori, proponendosi nel ruolo del paciere. Il resto é cronaca e in essa il risultato finale non é previsto in dirittura di arrivo a breve, né tanto meno accennato. È a tal punto che si scoprono gli altarini e il Gran Sacerdote a stelle e strisce sta chiedendo ai suoi ospiti il pagamento dell’obolo, più che mai consistente, ricordando loro che, da che mondo é mondo, senza soldi non si cantano messe. Bisogna riconoscere che quanti hanno collaborato per mettere in piedi le operazioni di sostegno, finanziario e non, all’Ucraina, devono saperla lunga per far passare un finanziamento, peraltro super garantito, per una liberalità, atto consueto per la popolazione di quel continente fino alla conclusione del secolo scorso. Non deve suscitare meraviglia tale vicenda se si pensa che in un frangente simile, che può servire da falsariga a quanto sta accadendo in queste ore, fu messo in piedi un piano di aiuti che riguardava l’Europa intera.

Quel piano prese forma al Pentagono e fu elaborato dal Generale Marshall, donde la sua denominazione. Non fu una operazione disinteressata. Roma, nel tempo, ha restituito quei soldi a Washington insieme al controvalore in valuta corrente delle AM lire, una cartamoneta sensa valore intrinseco, che potrebbe essere considerata anticipatrice delle monete virtuali di oggi. Da tener presente che quelle descritte sono solo le prime puntate di quella che non sarà una storia infinita. Almeno questo è l’augurio, con l’invito a riflettere ancora, se quanto fin qui steso non fosse bastato, a riflettere ancora perché, all’inizio del terzo millennio, l’umanità continua a autodistruggersi con l’uso dissennato di armi di ogni tipo.