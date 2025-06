“Non so se avremo ancora un grande rapporto”

Milano, 5 giu. (askanews) – “Non so se avremo ancora un grande rapporto”, ha detto il presidente Donald Trump parlando di Elon Musk durante l’incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz alla Casa Bianca. Trump ha spiegato che il patron di Tesla “è arrabbiato perché abbiamo eliminato il mandato sui veicoli elettrici” e ha rivelato: “Gli abbiamo detto no sulla sua proposta per la Nasa, e lo sapeva fin dall’inizio”.