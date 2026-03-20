Trump: “Stiamo andando bene in Iran, non hanno più una Marina”

Teheran voleva “prendere il controllo del Medio Oriente”, ha accusato

Washington, 20 mar. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno “andando molto bene in Iran” durante una cerimonia di premiazione per la squadra di football dell’Accademia Navale. “La differenza tra loro e noi è che fino a poche settimane fa avevano una Marina, e ora non ce l’hanno più”, ha aggiunto. Ha inoltre firmato un decreto presidenziale che riserva il secondo sabato di dicembre alla partita di football tra l’Esercito e la Marina, che vedrà contrapporsi l’Accademia Navale e l’Accademia Militare. “Vorrei iniziare dicendo che stiamo andando molto bene in Iran. La differenza tra loro e noi è che fino a due settimane fa avevano una Marina, ora non ce l’hanno più. È tutta sul fondo del mare, 58 navi affondate in due giorni. E noi abbiamo la Marina più potente del mondo, senza alcun paragone, quindi stiamo andando davvero bene. Non permetteremo loro di dotarsi di armi nucleari perché se le avessero, le userebbero e noi non lo permetteremo. Avrebbero dovuto farlo molto tempo fa, altri presidenti”, ha affermato Trump. “Ho ricostruito, anzi ricostruito, le forze armate, francamente, compresa la Space Force. Ma ho ricostruito le forze armate durante il mio primo mandato. Non pensavo che le avrei usate così tanto, ma sono contento di averle ricostruite perché non possiamo permettere a questi pazzi di avere armi nucleari, perché le avrebbero usate, e le avrebbero usate subito. Una delle prove è che, all’inizio di tutta questa storia, hanno iniziato a lanciare missili in tutto il Medio Oriente contro paesi che non c’entravano nulla, perché volevano prendere il controllo del Medio Oriente e se avessero avuto armi nucleari, le avrebbero usate”, ha accusato.