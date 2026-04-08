Trump sull’orlo del precipizio iraniano: l’errore di valutazione che smentisce la dottrina dei tre pilastri

di Domenico Esposito*

La crisi iraniana sta mostrando con brutalità un punto che era già leggibile da tempo: l’escalation militare, quando non è accompagnata da una vera architettura politica della de-escalation, finisce per diventare un moltiplicatore di destabilizzazione. Ma nel caso di Donald Trump l’elemento aggravante è l’errore di valutazione personale, aggressivo e non cauto. Trump ha creduto di poter applicare al dossier iraniano la propria dottrina politica senza pagarne il prezzo. Ha pensato che la pressione estrema, la minaccia distruttiva e l’ultimatum potessero bastare a piegare l’avversario e a confermare la superiorità americana. In realtà, proprio questa impostazione rischia ora di ritorcersi prima di tutto contro di lui.

L’azione di Trump si inserisce in una dottrina politica riconoscibile, articolata nei tre pilastri Make America Great Again, America First e Peace through Strength, i cosiddetti tre pilastri con cui Trump tende a subordinare diritto, cooperazione e mediazione all’interesse americano. In questa visione, il diritto internazionale non costituisce un limite superiore, un principio ordinatore da rispettare e rafforzare, ma una cornice da piegare alla convenienza strategica degli Stati Uniti. La pace, di conseguenza, non nasce dalla centralità del diritto internazionale né dal reciproco riconoscimento tra attori sovrani, ma dalla superiorità americana accettata dagli altri. Un ordine gerarchico subordinato alla volontà di potenza statunitense.

Ed è proprio qui che il Principio di Equivalenza Geopolitico dell’Accademia Italiana Qualità della Vita offre una chiave interpretativa ulteriore e più profonda. Se gli Stati, le alleanze e i modelli culturali devono essere considerati attori equivalenti dentro un medesimo campo geopolitico, allora nessuna potenza può pretendere un diritto di primazia assoluta senza produrre reazioni compensative. Il principio sostiene infatti che la governance globale non può reggersi su logiche piramidali di dominio, ma deve evolvere verso forme orizzontali e cooperative di multipolarità, nelle quali la stabilità nasce dall’equilibrio reciproco e non dalla supremazia di uno solo. In questa prospettiva, l’errore di Trump è stato precisamente quello di ignorare l’equivalenza geopolitica e di agire come se gli Stati Uniti potessero imporre la propria volontà senza alterare l’intero campo delle relazioni internazionali.

L’errore, dunque, non è stato soltanto politico. È stato teorico e strategico. Trump ha sottovalutato la portata della forza iraniana, ma soprattutto ha sottovalutato la struttura del sistema in cui stava intervenendo. Ha trattato l’Iran come un bersaglio comprimibile dentro la logica dell’ultimatum, mentre l’Iran è un nodo di equilibrio regionale inserito in una rete molto più ampia di interessi energetici, commerciali, militari e simbolici. In termini di equivalenza geopolitica, ha agito come se un attore potesse muovere unilateralmente senza attivare una risposta degli altri poli. Ciò è contro il principio d’equivalenza: in un sistema interdipendente, ogni azione di forza modifica il comportamento degli altri attori, ne irrigidisce le posture, ne accelera le reazioni e produce nuovi squilibri.

Trump ha sottovalutato anche un altro fattore: la potenza d’equilibrio europea definita nel Manifesto europeo dell’Accademia Italiana Qualità della Vita. Ha dato per scontato che l’Europa avrebbe seguito automaticamente l’impostazione americana oppure si sarebbe limitata a subirla. Ma l’Europa, proprio perché esposta ai costi economici, energetici e strategici di una crisi allargata, tende invece a rappresentare uno spazio naturale di mediazione e contenimento. In questa chiave, l’idea di potenza d’equilibrio si salda perfettamente con il Principio di Equivalenza Geopolitico: l’Europa non dovrebbe essere area subordinata alla strategia di una superpotenza, ma soggetto capace di riequilibrare il sistema, impedendo che la logica dell’escalation degeneri in una crisi sistemica. Questo passaggio era già contenuto, in forma embrionale, nella mia analisi del trumpismo, laddove sottolineai che il continente europeo deve scegliere se restare spettatore o diventare soggetto autonomo di equilibrio.

Trump rischia di essersi cacciato da solo in una trappola geopolitica. Il suo errore offre spazio ai rivali degli Stati Uniti. Con l’America impantanata in Iran, la Russia, Cina e BRICS, si rafforzano.

Non necessariamente una trappola nel senso riduttivo di una macchinazione lineare e dimostrabile, ma certamente uno scenario in cui l’errore di Trump può essere capitalizzato dai suoi avversari strategici. Sottovalutando la forza iraniana e il peso riequilibratore europeo, Trump rischia di essersi infilato in un meccanismo che ora si ritorce contro di lui. Perché quando una potenza agisce negando l’equivalenza tra gli attori, gli altri attori non restano immobili: si ricompattano, si riposizionano, sfruttano le contraddizioni dell’avversario e trasformano il suo eccesso di sicurezza in vulnerabilità. In questo senso, l’errore di Trump non consiste soltanto nell’aver alzato troppo il livello dello scontro; consiste nell’aver creduto che l’asimmetria di forza bastasse a neutralizzare le conseguenze geopolitiche del proprio gesto.

Da questo punto di vista, la critica alla sua strategia appare pienamente fondata. Trump sembra aver sopravvalutato il valore deterrente della minaccia e sottovalutato il fatto che, in un ambiente strategico saturo di attori, vulnerabilità e rivalità sistemiche, ogni ultimatum può trasformarsi in una leva di destabilizzazione contro chi lo lancia. Quello che doveva essere il teatro della riaffermazione trumpiana, dopo il dossier venezuelano, rischia di diventare il luogo della sua esposizione strategica. Quello che doveva confermare la dottrina dei tre pilastri rischia di mostrarne il limite strutturale: MAGA come promessa di restaurazione che produce sovraestensione; America First come criterio assoluto che isola invece di guidare; Peace through Strength come formula che finisce non per produrre pace, ma per accelerare il disordine.

Resta allora la domanda decisiva: quale via d’uscita ha oggi l’America? Il problema reale non è soltanto militare, né soltanto giuridico. È strategico e sistemico. Gli Stati Uniti hanno bisogno di una rapida correzione di linea, prima che la crisi iraniana diventi il punto in cui la supremazia militare americana si converte in vulnerabilità geopolitica. Trump dovrebbe imboccare una traiettoria di de-escalation credibile, fondata su una mediazione multilaterale aperta anche all’Europa, alla Russia e alla Cina, perché una crisi di questa portata non può essere governata piegando il diritto internazionale all’interesse nazionale di una sola potenza. Il Principio di Equivalenza Geopolitico, in questo senso, indica la direzione opposta rispetto alla dottrina trumpiana: non primazia assoluta, ma riconoscimento reciproco; non pace verticale imposta dal più forte, ma equilibrio dinamico tra attori interdipendenti; non dominio, ma governance orientata alla stabilità e alla qualità della vita dei popoli.

La vera lezione di questa crisi è semplice e durissima. Non si governa il mondo subordinando diritto, cooperazione e mediazione alla pura volontà di potenza. Non si costruisce la pace riducendola all’accettazione della superiorità americana da parte degli altri. E soprattutto non si entra in un teatro complesso come quello iraniano sottovalutando la forza dell’avversario, il peso degli equilibri regionali e la capacità riequilibratrice di altri poli. Trump ha creduto di poter trasformare i tre pilastri della sua dottrina in uno strumento di dominio. Rischia invece di averli trasformati nei tre fattori di una crisi che ora si ritorce anzitutto contro di lui. Perché quando la forza non è incardinata in una strategia di equilibrio, finisce per consumare chi la esercita. E quando il diritto viene piegato all’interesse, il primo a perdere controllo può essere proprio chi pensava di imporre l’ordine con la minaccia.

*presidente Accademia Italiana Qualità della Vita