“Il più grande sindaco della storia di New York è stato appena arrestato ad Atlanta, in Georgia, perché si è battuto per l’integrità delle elezioni. L’elezione è stata truccata e rubata. Che tristezza per il nostro Paese”. Lo ha scritto su Truth l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che domani si consegnerà alle autorità della Georgia nell’ambito dello stesso procedimento.